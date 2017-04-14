Otomobil İstinat Duvarına Çarptı, Kadın Sürücü Yaralandı
ZONGULDAK'ın Kilimli İlçesi'nde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
ZONGULDAK'ın Kilimli İlçesi'nde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Karadon Mahallesi'nde meydana geldi. Elif Özbostancı yönetimindeki 67 FC 878 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü Elif Özbostancı yaralandı. Ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Zonguldak