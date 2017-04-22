Otomobil İş Yerine Girdi, Yaya Son Anda Kurtuldu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir otomobilin iş yerine çarpması ve yayanın kazadan son anda kurtulması, güvenlik kameralarına yansıdı.



Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şahinbey Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, caddede bulunan İbrahim Erkılıç'a ait tüp satışı yapılan iş yerine çarptı. İş yerinin kapısında hasar oluşurken, sürücü aracıyla kayıplara karıştı. İş yerinin girişinde hasar olduğunu fark eden Erkılıç durumu polise bildirdi. İhbarla gelen polisler, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede kimliği belirsiz sürücünün otomobiliyle iş yerine çarptığı belirlendi. Görüntülerde, kaza sırasında kaldırımda yürüyen bir kişinin ise otomobili son anda fark edip kaçarak kurtulduğu görülüyor.



İş yerine otomobil çarptığını kamera kayıtlarından öğrendiğini belirten İbrahim Erkılıç, "Çok şükür sadece maddi hasar var, yaralanan kimse yok. Durumu polise de bildirdik, inceliyorlar. Umarım bir daha böyle kazaları yaşamayız" dedi.



Polisler, kayıp sürücünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. - GAZİANTEP