Otomobil ile Tır Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü 3 Yaralı

Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı



ERZURUM - Erzurum'un Aşkale İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişide yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aşkale'ye 8 kilometre uzaklıkta Küçükgeçit köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında R.A. yönetimindeki otomobil ile F.D. yönetimindeki TIR kafa kafaya çarpıştı. Aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada otomobil bariyerlerin üzerinden karşı şeride geçerek TIR'a çarptı. Kazada otomobilde bulunan sürücü R.A. ve Ü.A. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan M.A. ve TIR sürücüsü F.D. ile C.D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince içe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, otomobil hurda yığınına dönüştü.

(CD-AT)