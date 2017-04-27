Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 genç yaralandı. Yola savrularak acı içinde kıvranan 2 genci, sağlık ekibi gelinceye kadar vatandaşlar sakinleştirdi.



Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yenibağlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer S. (24) yönetimindeki 45 HU 735 plakalı otomobil ile Sadun İ. (18), idaresindeki 42 YG 729 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan Onur Ç. (16) yola savruldu. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar hemen yaralıların yardımına koştu. Ayaklarında kırıklar olduğu için acı içinde yerde kıvranan çocukları sağlık ekibi gelinceye kadar vatandaşlar su vererek sakinleştirmeye çalıştı. Yaralı gençler, olay yerine sevk edilen sağık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırdı.



Kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KARAMAN