Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman Altınşehir Mahallesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde Abbas Güler yönetimindeki 02 HF 051 plakalı otomobil ile sürücüsü tespit edilemeyen plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan Ferhat Unutmaz ve Mehmet Yiğit yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN