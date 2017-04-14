Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.



Kaza, Emirefendi Mahallesi Hasan Çakın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevzi Y.(30) idaresindeki 55 JJ 838 plakalı otomobil ile Rüştü Murtazaoğlu'nun (50) kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN