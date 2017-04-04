Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza; Salihli-Gölmarmara yolu Alaşehir Çayı mevkiinde meydana geldi. Gölmarmara yönünden, Salihli yönüne gitmekte olan Murat D. yönetimindeki 34 RK 5508 plakalı otomobil ile yine aynı yöne seyir halinde olan M.S.(17) yönetimindeki 45 SV 752 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası hurdaya dönen motosikletin sürücüsü M.S. ağır yaralandı. Yaralı M.S., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.



Polis kaza ile ilgili çalışma başlatırken, yaralı motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - MANİSA