Otomobil İkiye Ayrıldı: 1 Ölü, 3 Yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kaşı yönden gelen araçla çarpışan otomobil ikiye ayrıldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinde Turgutlu istikametine seyreden Gülcan Düşünür (41) yönetimindeki 35 DKP 43 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle refüjü aştı. Otomobil daha sonrada karşı yönden gelen Aziz Onur Irmak yönetimindeki 34 NN 5604 plakalı otomobil ile çarpıştı.



6 yaşındaki Berat iki ayrılan otomobilden sağ çıktı



Dehşete düşüren kazada, otomobil sürücüsü Gülcan Düşünür olay yerinde hayatını kaybetti. Düşünür'ün 6 yaşındaki oğlu Berat Düşünür ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Diğer otomobil sürücüsü Aziz Onur Irmak ve yolcu koltuğunda bulunan Ali İhsan Kaya'da kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.



Sürücüsünün öldüğü, 6 yaşındaki minik Berat'ın yer aldığı otomobilin ise ikiye bölünmesi dikkat çekti. Bu görüntüler, herkesi hayrete düşürürken, kazanın büyüklüğünü de ortaya koydu. Kemalpaşa Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edilen yaralıların durumunun iyi olduğu ifade edilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - İZMİR