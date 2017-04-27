Otomobil İhracatında En İyi Performans Toyota'dan

Otomobil firmaları yılın ilk çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine göre binek otomobil ihracatlarını arttırırken bu alanda en iyi performansı yüzde 300'lük artışla Toyota gösterdi.

Otomobil İhracatında En İyi Performans Toyota'dan

Otomobil firmaları yılın ilk çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine göre binek otomobil ihracatlarını arttırırken bu alanda en iyi performansı yüzde 300'lük artışla Toyota gösterdi.

Kaynak: Dunya.com

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