Otomobil İçerisinde Vurulan Kişi Ağır Yaralandı

Kilis'te otomobilinin içerisindeyken silahla başından vurulan kişi ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Dereboyu Caddesi Hafızcelkan Sokak'ta H.B. isimli şahıs motosiklet ile M.G.'nin bulunduğu 80 GN 894 plakalı araca yaklaşarak silahını ateşledi. H.B., M.G'.'yi başından vurduktan sonra olay yerinden motosikletle kaçtı. İhbarın ardından çok sayıda polis olay yerine sevk edilirken, ağır yaralı M.G. ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan H.B. düzenlenen operasyon ile ikametinde gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KİLİS