Otomobil Hırsızlığı Kameraya Yansıdı

Ersan SAN / İSTANBUL DHA



Avcılar'da, işyerinden alınan anahtarla park halindeki otomobilin çalınması saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.



Olay, Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan oto aksesuarları satan işyerinde 31 Ocak günü saat 09.50'de meydana geldi. İddiaya göre, dükkanın yan tarafından bir otomobile aksesuar montajı yapan Ali Temiz, işyeri önünde duran otomobilinin çalındığını fark etti. Ali Temiz, peşinden koştururken çalınan aracı ortadan kayboldu.



Otomobilin çalınma anı güvenlik kameralarına saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bereli şüphelinin etrafında bir süre dolaştığı otomobile binerek uzaklaştığı görülüyor.



İşyerinin sahibi olan Ali Temiz'in babası Remzi Temiz, "Dün hırsız dükkana giriyor, yüzü maskeli. Anahtarı masanın üzerinden alıyor, otomatik anahtarla aracı açıyor. Sağı solu kontrol ediyor, arabayı alıp kaçıyor, eleman peşinden koşuyor ama yetişemiyor. Hemen polisi aradık. Televizyonlarda izledik, böyle araçları terör eylemlerinde kullanabiliyorlar. Kimsenin canı yanmasın bir an önce aracımızın bulunmasını istiyorum." dedi.



Çalınan otomobilin, 28 adet ödenmemiş bin liralık senedi bulunduğu ve kasko sigortasının olmadığı öğrenildi.