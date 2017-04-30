Otomobil Harşit Çayı'na Düştü

Gümüşhane'de Harşit Çayı'na düşen otomobilinde mahsur 3 kişi kurtarıldı.



Kahramanmaraş'tan Trabzon'a giden Muharrem Gemici (21) idaresindeki 61 DC 632 plakalı otomobil, Torul Harmancık Tüneli çıkışında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerleri aşarak Harşit Çayı'na düştü.



Kazanın ardından kendi imkanlarıyla aracın üzerine çıkararak yardım bekleyen sürücü Gemici ile yanında bulunan Ali ve Adem Yılmaz, olay yerine çağrılan Gümüşhane Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekiplerince vinç yardımıyla otomobilden alındı.



112 Acil servis ekiplerince ilk kontrolleri yapılan kazazedeler, sağlık kontrolü için Torul Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.