Otomobil, Hafriyat Kamyonuna Çarptı

Beyoğlu'nda otomobilin park halindeki hafriyat kamyonuna çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ahmet Faruk Tomakin yönetimindeki 34 SF 1468 plakalı otomobil, İstiklal Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı'nda park halindeki bir hafriyat kamyonuna çarptı.



Kazada, otomobilin içinde sıkışan Emirhan Demir hayatını kaybetti, sürücü Tomakin de yaralandı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Demir'in cesedi de aynı hastanenin morguna götürüldü.



Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.