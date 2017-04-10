Otomobil Hafriyat Kamyonuna Çarptı: 1 Ölü

İstanbul'da otomobilin park halindeki hafriyat kamyonuna çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ahmet Faruk T. yönetimindeki 34 SF 1468 plakalı otomobil, İstiklal Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı'nda park halinde bulunan, bir şirkete ait 34 YS 1527 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, otomobil içinde sıkışan Emirhan Demir, olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Demir'in cenazesi, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Bu arada, araç şoförü ile çevrede bulunan vatandaşlar arasında zaman zaman tartışma yaşandı.



Kazada hafif yaralanan Tomakin de aynı hastanede tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili olarak polis olay yerinde inceleme yaptı.