Otomobil Farının Arkasından Bonzai Çıktı

SİVAS Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik köpeği 'Kayra'nın tepki vermesiyle bir otomobilin ön far kısmına gizlenmiş bonzai buldu. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar üzerine dün gece saatlerinde durdurulan şüpheli otomobil Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek arandı. Narkotik köpeği 'Kayra'nın otomobil farlarına pozitif tepki vermesi üzerine aramalarını aracın bu bölgesinde yoğunlaştıran polis ekipleri, far kısmına gizlenmiş 3 fişek içerisinde toplamda 5,15 gram bonzai ele geçirdi. Araçta bulunan H.Ç. ve E.K.'ya uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. - Sivas