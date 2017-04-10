Otomobil Evin Çatısına Uçtu

ESKİŞEHİR'de virajı alamayan otomobil, yoldan çıkarak tek katlı evin çatısına uçup yere düştü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.



Olay gece saatlerinde Huzur Mahallesi Hisar Caddesi'nde meydana geldi. 34 yaşındaki Serkan Dalgıran yönetimindeki 26 RY 898 plakalı otomobil, virajı alamayarak yoldan çıkıp 61 yaşındaki Saffet Karabulut'a ait tek katlı evin çatısına uçtu. Çatıdan evin önüne düşen otomobilin sürücüsü Serkan Dalgıran yaralandı. Dalgıran kaldırıldığı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.



Ev sahibi evli 3 çocuk babası işçi emeklisi Saffet Karabulut, "Geceleyin büyük bir gürültüyle uyandık. Biz deprem oluyor sandık. Dışarı çıktığımızda otomobilin çatımızın üzerine uçup daha sonra da evimizin duvarının yanına düşmüş olduğunu gördük. Açılan hava yastığı sayesinde sürücü yaralı olarak kurtulmuş" dedi.



Saffet Karabulut evlerinin yanına TOKİ konutlarının yapılmasının ardından yeni bir yol açıldığını, bu yola gece alkollü kişilerin araçlarıyla gelip kent manzarasını izlediklerini ve sabaha kadar müzik çalıp gürültü yaptıklarını söyledi. Yeni yolun kenarında bariyer olmadığı için evlerini tehlikede olduğunu ifade eden Karabulut belediye yetkililerinin buraya bariyer yapmalarını ya da duvar örmelerini istedi. - Eskişehir