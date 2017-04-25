Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

KONYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.



Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Sille Caddesi'nde meydana geldi. 25 yaşındaki Şuayip Çınar yönetimindeki 42 DNM 07 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirince araç yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Çınar ve araçta bulunan Mehmet Emin Toslak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kent merkezindeki çeşitkli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 23 yaşındaki Mehmet Emin Toslak, kurtarılamadı. Sürücü Çınar'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.



- Konya