Otomobil Duvara Çarptı: 1 Yaralı
Zonguldak’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil duvara çarptı.
Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil duvara çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Kilimli ilçesi Karadon mevkisinde meydana geldi. E.Ö. idaresindeki 67 FC 878 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. E.Ö., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK