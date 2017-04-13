Otomobil Dükkana Girdi: 1 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde direksiyon başında fenalaşan sürücü bir iş yerine girdi. Kazada sürücü yaralandı.



Kaza, Alpaslan Mahallesi Tofaş Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 JH 448 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Cemalettin Tombul (72) direksiyon başında fenalaştı. Sürücünün fenalaşması kontrolden çıkan otomobil, refüjden karşı yola geçerek bir dükkana girdi.



Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobile çevredeki vatandaşlar yangın söndürücülerle müdahale etti. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN