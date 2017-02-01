Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.



Ali Kılıçoğlu (25) idaresindeki 43 YA 055 plakalı otomobil, D-140 karayolu Kazancı kavşağında şarampole devrildi.



Kazada, araç içinde sıkışan bazı yolcular, kaza kırım ekiplerince çıkarıldı.



Yaralanan sürücü ile otomobildeki Uğur Kılıçoğlu (24), Burak (18), Erdal (24) ve Erdoğan Demirci (19), 112 Acil Servis ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.