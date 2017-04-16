Otomobil Dere Yatağına Devrildi: 6 Yaralı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.



Hande Emek (31) yönetimindeki 34 PU 5422 plakalı otomobil, Taşköprü-Hanönü karayolunda dere yatağına devrildi.



Kazada sürücü ile araçta bulunan Canay Sayat, Nehir Akkış, İkra ve Sevde Nur Okuyucu ile kimliği tespit edilemeyen bir kişi yaralandı.



Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.