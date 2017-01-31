Otomobil Dere Yatağına Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bulancak ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Otomobil Dere Yatağına Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bulancak ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kovanlık beldesinde, Ömer Aydın idaresindeki 06 EG 854 plakalı otomobil, dere yatağına devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü Aydın olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Emine ve Hatice Aydın Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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