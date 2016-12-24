Otomobil Denize Uçtu: 1 Ölü, 3 Yaralı

Fethiye'de Cahit Gündüz Caddesi'nden Çalış plajı yönüne giden Yılmaz Akgün yönetimindeki 09 CBV 25 plakalı otomobil, iddiaya göre, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

OTOMOBİL SUYA GÖMÜLDÜ

Denize yönelen otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra 40 metre genişliğindeki sahil bandını aşarak denize düştü. Ters dönen otomobille birlikte sürücü Akgün ile araçta bulunan Tuğçe Özay, Edanur Yılmaz ve Yunus Emre Ayhan da suya gömüldü. Hafif yaralanan Yılmaz ile Ayhan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarken, mahsur kalan Akgün ve Özay'ın kurtarılması için Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istendi. UZUN SÜRE KALP MASAJI YAPILDI

Olay yerine gelerek denize giren itfaiye ekipleri, kıyıya 3 metre mesafedeki otomobilin içinden Akgün ve Özay'ı çıkardı. Ambulansla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'ne kaldırılan Özay, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Fethiye Devlet Hastanesi'nde uzun süre kalp masajı yapılan Akgün ise müdahalelere rağmen kurtarılamadı. ŞAŞKINLIK YARATTI

Otomobil çekici yardımıyla denizden çıkarıldı. Olay yerinde fren izine rastlanmazken, otomobilin 40 metre uzunluğundaki sahil bandını aşıp denize düşmesi, sahil bandında yürüyüşe çıkan vatandaşlarda büyük şaşkınlık yarattı. Ölen Akgün'ün Bodrum'da kuaförlük yaptığı ve Fethiye'ye, yanındakilerle birlikte gezmek için geldiği belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.