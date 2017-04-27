Otomobil Çocuğa Çarptı: 1 Yaralı

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Ömer Taha Ö.'ye, K.Ç.A. idaresindeki 34 GF 3916 plakalı otomobil çarptı. Yaşanan kazada Ömer Taha Ö. yaralandı. Yaralı çocuk olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN