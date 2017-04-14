Otomobil Camına Boğazı Sıkışan 5 Yaşındaki Emre Öldü (2)

OĞLUNUN ÖLDÜĞÜ ARACIN SATILMASINI İSTEDİ



Denizli'nin Çivril İlçesi'nde, kapama düğmesine bastığı otomatik camın yukarı doğru hareket edip boğazını sıkıştırmasıyla ölen 5 yaşındaki Emre Aktaş'ın ailesi yasta. Minik Emre'nin babası Mesut Aktaş'ın, aracı bir daha görmek istemediği, bu nedele satması için bir yakınına verdiği öğrenildi.



Öte yandan minik Emre'nin aracın arka koltuğunda değil otomobilin sürücü koltuğunda oturduğu, sol ön kapının camını kapattığı belirtildi.



