Otomobil Çalmaya Çalışırken Önce Kameralara Sonrada Polise Yakalandılar

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde park halindeki otomobili geri geri vurdurarak çalıştırıp çalmaya çalışan iki kişi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüleri inceleyen polis 2 şüpheliyi kısa sürede yakaladı.



Olay önceki gece geç saatlerde Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.G. (50) ile E.S. (17), Cemalettin Negüzel'e ait evinin önündeki park halindeki 67 TD 186 plakalı otomobili bir süre etrafı gözlemledikten sonra geri geri iterek çalıştırıp çalmaya çalıştı. Çalıştıramadıkları otomobili yol ortasında bırakan zanlılar kaçarken, olay anı ise yakındaki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



İşhanı görevlisinin sabah kendisine otomobilinin yol ortasında durduğunu söyleyince büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirten Cemalettin Negüzel "Sabah uyandığımda, iş hanındaki görevli arkadaşımız, evimin ziline basarak aracımızın yolu kapattığını söyledi. Geldim ve baktım ki arabayı oraya bırakmışlar. Çevreyi araştırdım, güvenlik kameralarına baktım. Kamerada, olan biteni gördüm. İki kişilerdi, biri gözcülük yapıyordu. Diğeri de aracı geri geri ilerleterek vurdurup çalıştırmaya uğraşıyordu" dedi.



İş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri teşebbüs aşamasında kalan hırsızlık olayı ile ilgili olarak A.G. ile E.S. isimli iki kişiyi gözaltına aldı. A.G. sorgusunda suçunu itiraf ederken alkollü olduğunu iddia etti. İki zanlı yapılan sorgulamalarının ardından Kdz. Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi.



hırsızlık teşebbüsü anı güvenlik kamerasında



Yaşanan hırsızlık anı ise yakındaki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde önce keşif yapan zanlılardan birinin daha sonra park halindeki otomobili geri geri iterek çalıştırmak istediği, diğerinin ise gözcülük yaptığı görülüyor. İki zanlının otomobili çalıştıramayınca olay yerinden hızla uzaklaşmaları da kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.



Adliyeye sevk edilen zanlıların savcılıktaki sorgusu devam ediyor. - ZONGULDAK