Otomobil buğday tarlasına uçtu

Manavgat-Alanya Karayolunda 2 metre yükseklikten Buğday tarlasına uçan otomobil hurdaya dönerken otomobil sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı



ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 metre yükseklikten Buğday tarlasına uçan otomobil hurdaya dönerken sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Mnavgat-Alanya D-400 Karayolu kenarında bulunan servis yolunda Alanya istikametine gitmekte olan Hasan Güdücü'nün kullandığı 07 LFV 52 plakalı otomobil Manavgat'a 1 kilometre mesafede Ulualan mevkiinde yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki beton bariyerden aşağıya uçtu. Yol kenarında bulunan Buğday tarlasına takla atarak inen ve hurdaya dönen otomobil sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlatırken olay yerine gelen ambulans ile tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldü.