Otomobil Buğday Tarlasına Uçtu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 metre yüksekten buğday tarlasına uçan otomobil hurdaya dönerken sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.



Edinilen bilgiye göre, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu kenarındaki servis yolunda Alanya istikametine gitmekte olan Hasan Güdücü'nün kullandığı 07 LFV 52 plakalı otomobil Manavgat'a 1 kilometre mesafede Ulualan mevkiinde yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki beton bariyerden aşağıya uçtu. Yol kenarında bulunan buğday tarlasına takla atarak düşen ve hurdaya dönen otomobil sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.



Sürücü olay yerine gelen ambulans ile tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. - ANTALYA