Otomobil Bariyerlere Ok Gibi Saplandı

İstanbul Şişli'de kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere ok gibi saplandı. 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Şişli, Piyalepaşa Bulvarı, Çağlayan istikametinde henüz belirlenemeyen bir nedenden kontrolden çıkan otomobil ok gibi bariyerlere saplanmıştı. 3 kişinin yaralandığı kaza saniye saniye kameralara yansıdı. Güvenlik kameralara yansıyan görüntülerde aracın hızla ilerlediği görülüyor. Şoförünün hızını düşüremediği araç ok gibi bariyerlere saplanıyor.



(İHA)