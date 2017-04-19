Otomobil Bariyerlere Ok Gibi Saplandı

İstanbul Şişli'de kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere ok gibi saplandı.

Otomobil Bariyerlere Ok Gibi Saplandı

İstanbul Şişli'de kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere ok gibi saplandı. 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Şişli, Piyalepaşa Bulvarı, Çağlayan istikametinde henüz belirlenemeyen bir nedenden kontrolden çıkan otomobil ok gibi bariyerlere saplanmıştı. 3 kişinin yaralandığı kaza saniye saniye kameralara yansıdı. Güvenlik kameralara yansıyan görüntülerde aracın hızla ilerlediği görülüyor. Şoförünün hızını düşüremediği araç ok gibi bariyerlere saplanıyor.

(İHA)

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