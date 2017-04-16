Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.



Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında, Balıkesir- Edremit karayolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi. Balıkesir'den Edremit yönüne giden 21 yaşındaki Alparslan İmirgi yönetimindeki 45 VE 511 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Kazada, ikiye bölünüp, hurdaya dönen otomobilin ön koltuğunda oturan 17 yaşındaki Burak Eskici öldü. Ağır yaralanan sürücü İmirgi ile 21 yaşındaki Ahmet Bozkurt ve 18 yaşındaki Büşra Arıcı, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.



- Balıkesir