Otomobil Bagajında Çalıntı Koyun Bulundu

Araban ilçesinde devriye yapan jandarma ekipleri, bir otomobilin bagajında çalıntı olduğu değerlendirilen 2 koyun buldu.





Alınan bilgiye göre, Araban İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine Araban-Gaziantep karayolunda 06 VPM 60 plakalı otomobili durdurdu.



Otomobilde yapılan aramada, bagajda 2 koyun bulundu. Araçtaki B.Ö, B.A. ile O.A.'nın sorgularında 2 koyunu çaldıklarını itiraf etmeleri üzerine, zanlılar gözaltına alındı.



Yapılan incelemede koyunların Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Sarıl köyünde yaşayan Hüseyin Özdemir'e ait olduğu tespit edildi. Koyunlar sahibine verildi.