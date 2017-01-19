Araban ilçesinde devriye yapan jandarma ekipleri, bir otomobilin bagajında çalıntı olduğu değerlendirilen 2 koyun buldu.
Alınan bilgiye göre, Araban İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine Araban-Gaziantep karayolunda 06 VPM 60 plakalı otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, bagajda 2 koyun bulundu. Araçtaki B.Ö, B.A. ile O.A.'nın sorgularında 2 koyunu çaldıklarını itiraf etmeleri üzerine, zanlılar gözaltına alındı.
Yapılan incelemede koyunların Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Sarıl köyünde yaşayan Hüseyin Özdemir'e ait olduğu tespit edildi. Koyunlar sahibine verildi.
Otomobil Bagajında Çalıntı Koyun Bulundu
Araban ilçesinde devriye yapan jandarma ekipleri, bir otomobilin bagajında çalıntı olduğu değerlendirilen 2 koyun buldu.
Araban ilçesinde devriye yapan jandarma ekipleri, bir otomobilin bagajında çalıntı olduğu değerlendirilen 2 koyun buldu.
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