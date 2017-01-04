Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 1 Yaralı

Samsun'da otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.



Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı Liman Kavşağı'nda saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Bahadır idaresindeki 58 FE 040 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu savrularak refüj ortasındaki aydınlatma değerine çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Taner Yazıcı (22) yaralandı. Yaralı genç, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN