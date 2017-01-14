Otomobil Alev Alev Yandı

Kütahya'da park halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.



Edinilen bilgiye göre, Radar Mevkii'nde bir otomobil, aniden yanmaya başladı. Durumun itfaiyeye bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yanan araca müdahale etti.



Olayda can kaybı yaşanmazken yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (EFE) - KÜTAHYA