Otomobil Ağaca Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Isparta'da önce refüje, ardından ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Ümran A.'nın (42) kullandığı 15 DA 799 plakalı otomobil, Süleyman Demirel Bulvarı'ndan Süleyman Demirel Üniversitesi güzergahına seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje ve ardından ağaca çarptı. Kazada Ümran A. yaşamını yitirirken, kızı Zeliha A. ve otomobilde bulunan Ulviye D. yaralandı. Yaralılar ambulansla Isparta Şehir Hastanesi ile Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün cenazesi ise, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - ISPARTA