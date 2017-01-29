Otomobil Ağaca Çarptı: 1'i Ağır 2 Yaralı

Samsun'da otomobilin ağaca çarpıp yolun karşı şeridine geçmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.



Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan Arat (25) idaresindeki 55 LU 803 plakalı otomobil, orta refüjdeki çam ağacına çarpıp karşı şeride geçerek kaldırıma çıktı. Bu sırada otomobilde yolcu olarak bulunan Cevat Yılmaz (54) emniyet kemeri takılı olmadığı için araçtan dışarı fırladı. Aynı yerde Havva Okur (32) idaresindeki 55 LK 609 plakalı kapalı kasa kamyonet de yoldan çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ercan Arat ile Cevat Yılmaz 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Cevat Yılmaz ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.



Otomobil sürücüsü Ercan Arat, kendisine bir aracın çarpması sonucu yoldan çıkarak çam ağacına çarptığını, Havva Okur ise aracına Ercan Arat'ın otomobilinin çarpması sonucu yoldan çıkarak kaldırıma çarptığını ileri sürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - SAMSUN