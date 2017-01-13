Otomobil 30 Metrelik Uçuruma Yuvarlandı: 3 Yaralı

Akçakoca ilçesi Deredibi köyünde gece saatlerinde meydana gelen kazada, bir otomobil 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre, 34 BV 6248 plakalı otomobille Deredibi köyünden Düzce istikametine doğru seyir halinde bulunan F.Ö., yolun virajlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun sağında bulunan 30 metrelik uçuruma düşen araçta bulunan sürücü F.Ö. ile birlikte U.Ö. ve A.K. yaralandı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından araçtan çıkartılan A.K. ve F.Ö. Düzce Devlet Hastanesi'ne, U.Ö. ise Düzce Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE