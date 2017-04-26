Otomobil 25 Metre Yuvarlandı, Sürücü Yaralandı

SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 25 metre yuvarlanırken, yaralanan sürücü sedyeye konularak yola taşındı.



Kaza, Akyazı Şerefiye mevkiinde meydana geldi. Akyazı yönüne giden Nuri Depreli yönetimindeki 54 TV 190 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak ormanın içerisinde yaklaşık 25 metre yuvarlandı. Kazayı gören çevredekiler yaralının yardımına koşarken, 112 Acil ve itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil ekibi ormanda otomobilin yuvarlandığı yere indi. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan Nuri Depreli'ye sağlık ekibi müdahalede bulundu. Nuri Depreli sedyeye konulurken, itfaiyeciler sedyedeki yaralıyı güçlükle yukarıda bulunan yola taşıdı. Yaralanan Nuri Depreli kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - Sakarya