Otomobil 25 Metre Yüksekten Uçtu: 6 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesine 25 metre yükseklikten aşağıya uçan otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Ulukapı istikametine gitmekte olan Şakir T.'nin kullandığı 07 LAP 85 plakalı otomobil, Çeltikçi-Ulukapı kavşağı yakınında 25 metre yüksekten Kurban Bayramı sürecinde hayvan pazarı kurulan bölgeye uçtu. Kazada, otomobil sürücüsünün yanı sıra otomobilde bulunan Zeynep T., Kamile T. (11), Ayşe Fatma K., M.K. (5) ve E.S.K. (8) yaralandı.



Otomobilin uçtuğunu gören bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Manavgat Devlet Hastanesi ve Side Anadolu Hastanesine kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Şakir T.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. - ANTALYA