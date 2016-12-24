Otomatik Portakal Kitap Değerlendirmesi

Merhabalar. Ortak belirlediğimiz bir kitabı, ortak belirlenen yer ve zamanda buluşarak, kitap üzerine değerlendirmeler yapıyoruz. 30. etkinliğimizi Anthony Burgess'ın "Otomatik Portakal" kitabı lüzerine düzenledik. Kitabı okuduysanız fikirlerinizi dinlemek, okumadıysanız bu konulara ilişkin yine fikirlerinizi dinlemek isteriz. Katılım için hiçbir ücret talep edilmemektedir. Sürekli iletişim halinde olduğumuz whatsapp grubumuz var. Dilerseniz sizleri de oraya dahil edelim: 0 506 350 82 53



Tüm hayvanların en zekisi, iyiliğin ne demek olduğunu bilen insanoğluna sistematik bir baskı uygulayarak onu otomatik işleyen bir makine haline getirenlere kılıç kadar keskin olan kalemimle saldırmaktan başka hiçbir şey yapamıyorum...



Cockney dilinde (İngiliz argosu) bir deyiş vardır. "Uqueer as as clockwork orange". Bu deyiş, olabilecek en yüksek derecede gariplikleri barındıran kişi anlamına gelir. Bu çok sevdiğim lafı, yıllarca bir kitap başlığında kullanmayı düşünmüşümdür. Bir de tabii Malezya'da "canlı" anlamına gelen "orang" sözcüğü var. Kitabı yazmaya başladığımda, rengi ve hoş bir kokusu olan bir meyvenin kullanıldığı bu deyişin, tam da benim anlatmak istediğim duruma, Pavlov kanunlarının uygulanmasına dayalı bir hikayeye çok iyi oturduğunu düşündüm...



-Anthony Burges-



Karabasan gibi bir gelecek atmosferi... Geceleyin sokaklara dehşet saçan, yaşamları şiddet üzerine kurulu gençler... Sosyal kehanet? Kara mizah? Özgür iradenin irdelenişi?.. Otomatik Portakal bunların hepsidir. Aynı zamanda hayranlık verici bir dilsel deneydir, çünkü Burgess antikahramanı için yeni bir dil yaratır: Yakın geleceğin argosu "nadsat"ı.



ve Stanley Kubrick'in muhteşem film uyarlaması, yirminci yüzyılın kült eserlerinden biri olan bu romanın şöhretini pekiştirmiştir...