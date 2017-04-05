Otomatik Katılıma 'İşveren Katkısı' Yeniden Tartışılıyor
BES'e otomatik katılımla ilgili kamu çalışanlarını da içeren ikinci kademe uygulama dönemi başladı.
BES'e otomatik katılımla ilgili kamu çalışanlarını da içeren ikinci kademe uygulama dönemi başladı. Ancak ilk kademe sonuçları, sistemin çeşitli noktalarında güncellemeyi de gündeme getirecek.
Kaynak: Dunya.com
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