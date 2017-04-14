Otokoç Otomotiv Ulaşım Sorununa Gençlerle Birlikte Çözüm Arıyor

Otokoç Otomotiv, büyük şehirlerde ulaşım sorununu çözmek amacıyla üniversite öğrencilerinin inovatif fikirlerini değerlendirmek üzere Üniversitelerde Açık İnovasyon Yarışması düzenliyor.



Şirket açıklamasına göre, Otokoç Otomotiv'in kendi bünyesindeki inovasyon platformu Fikirküpü ve Girişimcilik Vakfı ortaklığı ile düzenlenen Otokoç Fikirküpü yarışmasında, İstanbul'da bulunan üniversite öğrencilerinin yaratıcılıklarını kullanarak mevcut kaynaklarla büyük şehirlerde yaşanan ulaşım sorununa çözüm bulmaları konusundaki fikirleri değerlendiriliyor.



Öğrencilerin en fazla 4'er kişilik takımlar halinde katılabildiği yarışmada online olarak gerçekleştirilen başvurular 21 Nisan 2017 tarihinde sona eriyor.



Elemeler sonunda seçilecek 10 takım, Girişimcilik ve Startup Sunumu Eğitimi alırken, Girişimcilik Vakfı mentorlarıyla birebir fikirlerini geliştirme imkanına da sahip oluyor. Jüri değerlendirmesi sonrasında beğenilen takımlar Otokoç Fikirküpü Yarışması'nın kazananı olarak ekibi ile networklerini geliştirmeleri ve ilham almaları için 6-7 Eylül tarihlerinde Tel Aviv'de düzenlenecek DLD etkinliğine katılma şansı elde edecek.



Takımlar ayrıca Otokoç Otomotiv bünyesinde haziran ve eylül ayları arasında fikirlerini hayata geçirmek üzere inkübasyon sürecine dahil olma imkanına da sahip olacak.