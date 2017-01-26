Otokoç Otomotiv 2017 Yılında %16 Artışla 6,2 Milyar Tl Ciro Hedefliyor

Türkiye'nin en büyük 31. şirketi Otokoç Otomotiv, 69 bin adet yeni, 24 bin adet ikinci el olmak üzere toplamda 93 bin adet araç satışı gerçekleştirdi. Aynı dönemde araç kiralama tarafında 7 ülkede toplam 46 bin adetlik araç parkına ulaşan Otokoç Otomotiv'in servis ve yedek parça cirosu ise 563 milyon TL oldu. Otokoç Otomotiv, 2016 yılında 101 bin adet sigorta ve finansman satışı gerçekleştirdi.

Şirketin 2016 yılı performansının değerlendirildiği ve 2017 hedeflerinin paylaşıldığı basın toplantısına Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir, Otokoç Genel Müdür Yardımcısı Uğur Güven, Otokoç Otomotiv Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İnan Ekici, Otokoç Otomotiv Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Dr. M. Önder Kutman ve Birmot Genel Müdür Yardımcısı Çağrı Karaoğuz katıldı.

Otomotiv pazarının ikinci kez bir milyon adetlik satış barajını 2016 yılında aştığını belirten Genel Müdür Görgün Özdemir, tarihin en yüksek binek araç satışının da bu yıl gerçekleştiğini sözlerine ekledi ve şöyle devam etti;"Otokoç Otomotiv olarak 2016 yılında 69 bin'i yeni, 24 bin'i ikinci el olmak üzere toplamda 93 bin adet araç satışı gerçekleştirdik. Türkiye'nin mega otomotiv perakendecisi olarak yeni araç satışında ulaştığımız 69 bin adet ile bu yıl da birçok üretici markanın önünde yer aldık. Türkiye'de satılan tüm Fiat ve Ford markalı araçların yaklaşık 3'te 1'inin satışını Otokoç Otomotiv olarak gerçekleştiriyoruz. Marka payımız Volvo'da yüzde 38, Alfa Romeo ve Jeep araçlarda ise yüzde 37 seviyesine ulaştı. Ağır ticari araç grubunda temsil ettiğimiz marka olan Ford Trucks'ta ise payımız yüzde 26 olarak gerçekleşti.