Otokar, Yeni Otobüsü Poyraz'ı Satışa Sundu

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, iki yıllık Ar-Ge sürecinin ardından geliştirdiği 27+1 kategorisindeki küçük otobüsü Poyraz'ı satışa sundu.



Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, 7 metreden 18,75 metreye kadar farklı uzunluktaki otobüsleri ile Türkiye'nin en geniş ürün gamına sahip olan şirket, servis ve turizm sektörüne yönelik geliştirdiği yeni küçük otobüsü Poyraz'ı tanıttı.



Sınıfının en yeni aracı olan Poyraz'ın 7,2 metre uzunluğu bulunuyor. En geniş iz genişliği ile üstün yol tutuşu sağlayan Poyraz güçlü, uzun ömürlü ve ekonomik bir motora sahip. Dayanıklı gövdesinde 112 kW gücünde, 493 Nm'lik motoru barındıran Poyraz, yüzde 42 eğimli rampa tırmanma performansı sağlıyor.



Hafif gövde tasarımı, optimize edilmiş güç paketi ve aerodinamik gövdesi ile Poyraz, sınıfındaki en düşük yakıt tüketimini sunuyor. Türkiye'nin tüm yol koşulları gözlemlenerek geliştirilen Poyraz, sınıfındaki en iyi minimum dönüş yarıçapı ile dar sokaklarda bile manevra yapabiliyor.



Poyraz, şerit takip sistemi, ABS, ESC, tam havalı frenler, motor ve imdat frenleri, viraj denge kolları ile önde ve arkada disk frenleriyle yüksek güvenlik sunuyor. Segmentinin yükseklik ve genişlik olarak en ferah aracı unvanına sahip olan Poyraz, ergonomik sürücü kokpiti, kumanda düğmeleri, konforlu koltukları, diz mesafesi ve yüksek güvenlik donanımı ile taşımacılık sektöründe yeni bir dönemi başlatacak.



"Üretim yaptığımız segmentlerin toplamında lider otobüs markasıyız"



Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül, Poyraz'ın tanıtım toplantısında, yeni otobüslerini sektörden gelen yoğun talep üzerine iki yılda geliştirdiklerini bildirdi.



Otobüs sektöründe Türkiye'nin 50 yılı aşkın süredir öncü kurumu olan Otokar'ın Kent, Doruk ve Sultan ile yakaladığı başarıyı Poyraz ile taçlandıracağını aktaran Akgül, Poyraz'ın 27+1 küçük otobüs segmentinde uygun ilk yatırım maliyeti, ekonomik yakıt tüketimi, düşük parça ve işletme giderleri ile pazarı hareketlendireceğini ifade etti.



Akgül, Otokar olarak güçlü Ar-Ge'leri sayesinde müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik farklı araçları en kısa sürede pazara sunabildiklerini belirterek, "Poyraz, özellikle düşük yakıt tüketimi yönündeki beklentileri fazlasıyla karşılayacak. Şehir içi kullanımdaki manevra kabiliyeti, performansı, yenilikçi tasarımı, gelişmiş teknik ve güvenlik özellikleriyle, 2017 yılında otobüs pazarında en çok ürün satışının yapıldığı küçük ve orta boy otobüs segmentine yeni bir soluk getireceğiz. Otokar'ın Ar-Ge çalışmalarının gücüyle müşterilerin tüm beklentilerini karşılayabilecek ürün ve çözümleri geliştirmek için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.



Basri Akgül, geçen yıl küçük ve orta boy (7-9 metre) otobüs pazarının yüzde 39, genel otobüs pazarının ise yüzde 33 daraldığını belirterek, pazardaki bu olumsuz tabloya karşın Otokar'ın faaliyet gösterdiği segmentlerde liderliğini koruduğunu açıkladı.



Otokar'ın otobüs ihracat adetlerini de yüzde 18 artırdığı bilgisini veren Akgül, 50 yıldan fazla bir süredir yolcu taşımacılığı segmentinde belediye ve halk otobüslerinin yanı sıra personel taşıma ve turizm amaçlı otobüsler tasarlayan ve üreten Otokar'ın ürünlerinin 40'tan fazla ülkede milyonlarca yolcuya hizmet verdiğini kaydetti.



Akgül, farklı uzunluklardaki otobüsleriyle Türkiye'nin en geniş ürün gamına sahip olan Otokar'ın 2016 yılında da Türkiye otobüs pazarındaki liderliğini koruyarak, üretim yaptığı segmentlerin toplamında en çok satılan otobüs markası konumunda bulunduğunu, bu pazarda satılan her 5 otobüsten 2'sinin Otokar olduğunu belirtti.



"Teknoloji ve lisans ihraç eden bir şirket olduk"



Basri Akgül, Otokar'ın 2016'nın özellikle son çeyreğinde sadece araç değil teknoloji ve lisans da ihraç eden bir şirket konumuna ulaşmasının da gurur verici olduğunu ifade etti.



Otokar'ın Fransa, Almanya İtalya ve İspanya gibi ülkelerde Navigo markasıyla büyük beğeni toplayan Sultan otobüsleri için İran'a teknoloji ve lisans ihraç etmeye başladığını anımsatan Akgül, "Otokar, İran'ın 55 yıllık otobüs üreticisi OGHAB Afshan Industrial and Manufacturing Co. ile teknoloji ve lisans anlaşması imzaladı. Bu anlaşmayla Türkiye küçük otobüs sektöründe ilk kez teknoloji transferi yapacak. Demonte olarak İran'a ihraç edilecek Sultan araçların montajı, satış ve pazarlama faaliyetleri OGHAB tarafından yapılacak. Üç yıl geçerli olan anlaşma, tarafların isteği doğrultusunda 2 yıl daha uzatılabilecek." değerlendirmesinde bulundu.



İç ve dış pazarda 2016 zor bir yıl olmasına rağmen Otokar'ın ihracattaki başarısını sürdürdüğü aktaran Akgül, geçen yıl Fransa, Almanya, Belçika, İtalya, İspanya, Yunanistan, Romanya, Bosna Hersek, Makedonya, Sırbistan gibi birçok ülkede satış gerçekleştirdiklerini kaydetti.



Akgül, "2015 yılında Türkiye'de tek seferde en büyük sağdan direksiyonlu otobüs siparişini alan Otokar, ilave olarak alınan Kent siparişlerini de 2016 içinde Malta'ya teslim etti. Bugün Malta caddelerinde dolaşmaya başlayan Otokar otobüslerinin sayısının 176'ya ulaştı. Geçen yıl da Litvanya, Hollanda, Ürdün ve Polonya pazarlarına ilk kez satış gerçekleştirdik. Geçen yıl ayrıca 20 binincisini üretim bandından indirdiğimiz Sultan'ı da Fransa'ya ihraç ettik." yorumunu yaptı.



"Toplu taşımada belediyelerin de ilk tercihi olduk"



Otokar'ın toplu taşımada belediyelerin de ilk tercihi olduğunu ifade eden Akgül, geçen yıl Türkiye pazarının tek körüklü otobüs ihalesini kazanarak, Kent körüklü otobüsleri için ilk siparişi İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü'nden aldıklarını kaydetti. Akgül, 100 Kent körüklü otobüsü ESHOT'a teslim eden Otokar'ın bu sözleşmeyle bu otobüslerin bakım ve servis hizmetlerini de sağladığını aktardı.



2016 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Çanakkale halk otobüsçülerine kadar pek çok farklı kurum ve belediyenin farklı tiplerde Otokar otobüslerini filolarına kattığını belirten Akgül, doğalgazlı Kent otobüslerinin de Gaziantep'te hizmet vermeye başladığını bildirdi.



Akgül, geçen yıl Otokar'ın ayrıca Akıllı Otobüs uygulamasını da KoçSistem ve İSBAK işbirliği ile geliştirdiğini ifade etti