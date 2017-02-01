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Otogaza Zam Bekleniyor
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Otogaza Zam Bekleniyor

Otogaza geceyarısından itibaren 16 kuruş zam geleceği açıklandıPetrol Ürünleri İşverenler Sendikası’ndan yapılan açıklamaya göre; otogazın litre fiyatına geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş zam geleceğini bildirdi.

Otogaza Zam Bekleniyor

Otogaza geceyarısından itibaren 16 kuruş zam geleceği açıklandı

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre; otogazın litre fiyatına geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş zam geleceğini bildirdi. Yapılacak olan zamla, otogazın litre fiyatı ortalama 3,07 liradan 3,13 liraya çıkacak. - İSTANBUL

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