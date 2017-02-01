Otogaza geceyarısından itibaren 16 kuruş zam geleceği açıklandı
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre; otogazın litre fiyatına geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş zam geleceğini bildirdi. Yapılacak olan zamla, otogazın litre fiyatı ortalama 3,07 liradan 3,13 liraya çıkacak. - İSTANBUL
Otogaza Zam Bekleniyor
Otogaza geceyarısından itibaren 16 kuruş zam geleceği açıklandıPetrol Ürünleri İşverenler Sendikası’ndan yapılan açıklamaya göre; otogazın litre fiyatına geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş zam geleceğini bildirdi.
Otogaza geceyarısından itibaren 16 kuruş zam geleceği açıklandı
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