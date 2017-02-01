Otogarda Yangın Çıktı...(2)

-Yangın nedeniyle metro seferleri yapılamıyor.



Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA



Bayrampaşa'da bulunan İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangının otobüsten kaynaklandığı ileri sürüldü.



Yangın nedeniyle metro istasyonu kapatıldı. Her iki yönde metro seferleri yapılamıyor.



Görüntü Dökümü:



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-Yangından ilk görüntüler