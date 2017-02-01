Otogarda Yangın Çıktı...(1)

Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHABayrampaşa'da bulunan İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yangın çıktı.

Otogarda Yangın Çıktı...(1)

Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Bayrampaşa'da bulunan İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangının otobüsten kaynaklandığı ileri sürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından ilk görüntüler

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