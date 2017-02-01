Otogarda Yangın: 2 Otobüs Kül Oldu

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda iki otobüs yandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, duman nedeniyle metroya giriş çıkışlar kapatıldı.



Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın en alt katında yaşandı. Otogarın alt katında park halinde bulunan bir otobüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede diğer otobüse de sıçradı. İki otobüs yangında kül olurken, yoğun duman otogarı kapladı. Duman nedeniyle metro istasyonu giriş çıkışlara bir süre kapatıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. İtfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.



(Selim Bayraktar /İHA) - İSTANBUL