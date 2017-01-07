Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Hadımköy'de 5 kişi Sakara'ya gitmek üzere Bayrampaşa'daki İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın yolunu tuttu. Otogara giden araç arayan bu kişilerin yanlarında valizleri de yer aldı. Bu kişilerden biri, "Esenlere kadar gidebilirsek ne mutlu bize" dedi. Öte yandan Beylikdüzü'nde de yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.
Bir motosikletin de yoğun kar yağışına aldırış etmeden yolda ilerlemesi dikkat çekti.
Görüntü Dökümü:
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Yolda kalan araçların görüntüsü
Hadımköy gişelerden görüntüler
Valizle yürüyenlerin görüntüsü
Yürüyenlerle röportaj
Beylikdüzü'nden görüntüler
Motosiklet görüntüsü
Tuzlama ve kar küreme araçlarında görüntüler
Otagara Gidecek Araç Bulamayan İstanbullular, Valizleriyle Yollara Düştü
Hadımköy'den Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Şehitler Otagarı'na gitmek isteyen İstanbullular, yoğun kar yağışı nedeniyle araç bulamayınca valizleriyle yollara düştü.
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA