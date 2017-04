Otobüsün çarptığı yaşlı adama eşinden şok tepki: "Oh olsun, ölsen sevineceğim"



ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde perondan çıkış yapmaya çalışan otobüs aradan geçmeye yaşlı adama çarptı. Bu sırada kazayı öğrenip olay yerine gelen eşi ise kocasına "Oh olsun, iyi oldu, oh canıma değsin" diyerek tepki gösterdi.

Kaza Murtaza Mahallesi Yukarı Beyçayırı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 72 yaşındaki Celal Turan, perondan çıkış yapmaya çalışan Halil A. idaresindeki 67 M 8032 plakalı özel halk otobüsünün çarpması sonucu yere düştü. Otobüsün arka kısmının çarpması sonucu yere düşen yaşlı adama o sırada yoldan geçen 112 sağlık görevlisi müdahale etti. Vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralıyı sedye ile ambulansa aldı. Kazayı duyup olay yerine gelen yaşlı adamın karısı Cemile Turan söyledikleri ise herkesi şaşkına çevirdi. Kocasına önce "Arabamı çarptı?" diye soran Cemile Turan ardından da "Oh olsun, iyi oldu, oh canıma değsin. Yazıklar olsun sana be. Muzur başımın belası ya. Geri zekalı, ölsen sevinecem" şeklinde tepki gösterdi. Vatandaşların "Kaza olmuş" diyerek sakinleştirmeye kadın "Olmasın, yapmasın" yanıtını verdi.

Ambulansın ön kısmına alınan ve kocasına hakaret etmeye devam eden Cemile Turan önce kocasına çarpan halk otobüsüne ardından da kendisini görüntüleyen gazetecilere hakaret ederek tepkisini sürdürdü. Kazayı sırasında olay yerinde olan Uğur Kocaman ise otobüs geri gelirken aradan geçmeye çalışan yaşlı adama yavaş çarptığını ancak yere düştüğünü söyledi. Kocaman, şehir içerisinde duran otobüslerin trafiği karmaşık hale getirdiğini belirterek, rink seferlerine geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı adam müşahede altına alınırken, otobüs sürücü ise ifadesi için karakola götürüldü. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

(VK-GY-