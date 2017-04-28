Otobüsün Altında Kalan Suriyeli Çocuk Öldü

Sivas'ta halk otobüsünün çarptığı bisikletteki 2 Suriyeli çocuktan biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, M.G.K. (47) idaresindeki 58 H 0239 plakalı özel halk otobüsü, Yiğitler Mahallesi Cihangir Caddesi'nde, Suriyeli Mustafa Berbuş (9) ve Ahmet Kaddur'un (10) bindiği bisiklete çarptı.



Kazada, otobüsün altında bir süre sürüklenen Berbuş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Kaddur ise Numune Hastanesine kaldırıldı.



Olay yerine gelen Berbuş'un annesi Remziye ve babası Salih Berbuş, gözyaşlarına hakim olamadı.



Berbuş'un cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna gönderildi.



Sürücü M.G.K, polis merkezine giderek teslim oldu.